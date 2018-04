La Juve si prepara per il Real Madrid

Neanche il tempo di godersi il successo sul Milan e la fuga a +4 sul Napoli, neanche il tempo di accorgersi che è Pasqua: la Juventus non si ferma e ha trascorso sul campo la giornata di festa. A Vinovo, infatti, i bianconeri di Allegri si sono ritrovati per smaltire le fatiche del big-match dello Stadium e iniziare a preparare l'andata dei quarti di Champions di martedì contro il Real Madrid. In gruppo anche Bernardeschi e Alex Sandro.

E' il direttore di gara turco Cuneyt Cakir ad essere stato designato dall'Uefa in programma all'Allianz Stadium.