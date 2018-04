Serie A: si avvicina lo scudetto per la Juve

Nella 30ma giornata della Serie A di calcio il Napoli non va oltre l'1-1 in casa del Sassuolo e la Juve torna a +4 in vetta battendo 3-1 il Milan: sempre più vicino il 7mo scudetto di fila per i bianconeri. Pari 1-1 la Roma a Bologna. L'Inter ne fa 3 al

Verona. La Lazio travolge 6-2 il Benevento. Chievo-Samp 2-1, Atalanta-Udinese e Fiorentina-Crotone 2-0, Cagliari-Torino 0-4 e Genoa-Spal 1-1.