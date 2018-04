Serie C Girone B: il Santarcangelo batte il Vicenza e lascia ai biancorossi l'ultimo posto in classifica

Prima per Karel Zeman, debutto tutt'altro che morbido per il figlio di Zdenek, scontro diretta salvezza al Menti di Vicenza. Biancorossi sprint nei primi minuti: contatto Sirignano – Comi, l'attaccante protesta l'arbitro lascia correre poi sul diagonale di Bianchi, Lesjak salva sulla linea. Di là Capellini si invola in campo aperto, poi esterno leggermente largo per Piccioni che si defila poi calcia in curva. La partita si blocca in favore dei padroni di casa, lancio lungo per Giacomelli, il capitano sente Comi e lo serve senza nemmeno guardare per l'attaccante scuola Torino si tratta dell'ottavo centro stagionale. E' un goal che dovrebbe dare entusiasmo e forza ad una squadra che in settimana ha ricevuto 4 punti di penalizzazione. I gialloblu hanno il merito di restare in partita. Piccioni protegge e serve Bussaglia, tiro centrale, blocca Valentini. Il vicenza resta negli spogliatoi. L'azione che porta al pareggio del Santarcangelo fa emergere limiti di concentrazione della squadra di Franco Lerda, libertà di stoppare, pensare, e servire al centro per Piccioni che trova in Di Santantonio un ottimo finalizzatore. Troppo spazio e tutto facile in questa azione per il Santarcangelo. La partita perde gli equilibri potrebbe succedere di tutto: Giorno da ottima posizione, non centra la porta. Percussione, sfondamento di De Giorgio, difesa gialloblu da rivedere, tutto resta immutato con il centrocampista biancorosso che si perde sul più bello. Vicenza alla ricerca della vittoria ad ogni costo, De Giorgio per Malomo, Bastianoni colpo di reni da ricordare. Minuto 80 azione tutta di prima del Santarcangelo, l'ultimo terminale è Bussaglia che scarica in porta una deviazione lo sfavorisce, ma c'è pronto al tap in che vale oro, vale oro, di Piccioni. Nono goal per l'attaccante, questo ha un importanza vitale. Trafitto un Vicenza a cui stava stretto il pareggio. E' l'ultima cosa di un match destinato a lasciare il segno. Karel Zeman si, Franco Lerda No. A Vicenza, Santarcangelo batte Vicenza 2-1