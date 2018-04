Champions League: questa sera andata dei quarti di finale. Super sfida a Torino, tra Juventus e Real Madrid



L'altro quarto che si gioca stasera è quello tra Siviglia e Bayern Monaco

“La Juventus deve restare dentro la partita, se esci dalla sfida come già capitato nel secondo tempo di Cardiff, loro hanno una qualità tale che ti uccidono” parole di un condottiero come Massimiliano Allegri alla vigilia del gala di Torino come è stato ribattezzato dallo stesso tecnico bianconero. Juventus – Real Madrid per molti il remake del 3 giugno 2017, ma non è proprio così, anzi. Quella era una partita secca, questa qualificazione si gioca nell'arco dei 180, cambia molto. Qualcuno ricorda il recente passato dove, spesso la Juventus ha fatto lo scalpo agli illustrissimi avversari. Ma anche in questo caso “nada”, perché per fare un esempio concreto rispetto alla doppia sfida del 2015, sono ben 9 i giocatori nuovi che indossano la maglia bianconera. Questa è dunque una sfida che fa storia a se. Juventus – Real Madrid si nasce e si sogna di diventare calciatori proprio per giocare questo tipo di partite contro campioni veri; è un lucidissimo Giorgio Chiellini ad affermarlo, nonostante l'ottimo Giorgio di partite come queste ne ha già giocate un numero considerevole. Tatticamente che partita sarà. Allegri non ha a sua disposizione Pjanic e Benatia squalificati. Ballottaggio Bentancur- Marchisio con l'uruguaiano favorito. Dietro dovrebbe essere Rugani a strappare la maglia da titolare con Barzagli inizialmente in panchina. Zinedine Zidane ha un bel problema, chi tra Bale e Isco far partire dal primo minuto. Unico indisponibile Nacho, diffidato Sergio Ramos che in caso di ammonizione salterebbe il match di ritorno. Grandissimo equilibrio tra le due grandi squadre anche se diamo un'occhiata ai precedenti: 19 partite totali, 9 vittorie Real, 8 Juve e 2 pareggi. Questa è tutt'altro che una qualificazione scontata per i Campioni d'Europa in carica. Si gioca all'Allianz Stadium di Torino ore 20.45 arbitra il turco Cakir



Lorenzo Giardi