Serie C Girone B Recuperi 28^

questo pomeriggio tre partite FeralpiSalò – Ravenna; Vicenza – Fermana e lo scontro diretto per la salvezza Fano – Gubbio



Tre recuperi che hanno una grande valenza per la classifica in particolare nella lotta per la salvezza. Tre orari ben diversi : si comincia alle 16.30 con FeralpiSalò – Ravenna. Con una vittoria la formazione di Toscano balzerebbe al terzo posto in classifica scavalcando la Reggiana che a sua volta recupererà con il Mestre mercoledi prossimo. Per la Feralpi sono punti che contano solo per il miglior piazzamento play off. Il Ravenna, nonostante la rocambolesca e sfortunata sconfitta di Sambenedetto, è una squadra in grande salute sospinta dal centroavanti De Sena sempre in goal nelle ultime uscite. Anche un pareggio consentirebbe ad entrambe di muovere la classifica verso i rispettivi obiettivi. All'ora del derby di Milano 18.30 al Menti di Vicenza va in scena Vicenza – Fermana. Sfida molto delicata. I biancorossi hanno la grande chance di riscattarsi dopo la sconfitta di sabato con il Santarcangelo, e con i 3 punti lascerebbero l'ultimo posto in classifica. La Fermana di Flavio Destro non può permettersi il lusso di uscire dal Menti senza punti per non correre il rischio di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. La formazione di Fermo non vince da ben 6 turni: 3 sconfitte e 3 pareggi.

Si chiude all'ora di cena con il match trilling Gubbio – Fano. Sulla carta non c'è alcun dubbio che stia meglio la formazione di Oscar Brevi capace di battere l'Albinoleffe e abbandonare momentaneamente l'ultima posizione in classifica. Il Gubbio è in grande difficoltà, solo 2 punti nelle ultime 6 e il cambio di guida tecnica, per il momento non ha dato i frutti sperati. Il match di questa sera rischia di tracciare un punto di non ritorno.



L.G