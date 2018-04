La Roma crolla contro il Barcellona

Una pesante sconfitta per la Roma nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Camp Nou finisce 4-1 per gli spagnoli.



I blaugrana sorpassano al 38° con l'autorete di De Rossi, seguite da un secondo autogol al 55° di Manolas. Piqué segna il 3-0 al 59'. Dzeko segna all'80° ma nel finale, all'87° Suarez segna il quarto gol.



I giallorossi al ritorno saranno obbligati all'impresa per la rimonta.