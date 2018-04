Addio a Bubba, l'esperto di BR e di Sanremo noto per Genoa e Samp

La cosa buffa, se di buffo la morte qualcosa ha, è che sarà ricordato per quei due minuti con raccomandazione di non sforare che Paolo Valenti gli concedeva a Novantesimo Minuto. Giorgio Bubba era uno dei suoi, leggero perchè in fondo al lui del calcio importava poco. Raccontava a Novantesimo Minuto ora il Genoa e ora la Samp e veniva puntualmente accostato ora all'una e ora all'altra sponda. Per quel che gli interessava, Bubba, tifava il Toro. E allora ricordarlo sì come un volto della domenica pomeriggio, ma soprattutto per quel che era davvero. Un professionista formidabile, studioso dei movimenti extraparlamentari ed esperto di BR, tanto da ricevere minacce dai gruppi armati in seguito ad un'inchiesta condotta con rigore e mestiere. Sapeva tutto di musica e non si perdeva un Sanremo nemmeno quando con l'età e la pensione sopraggiunta andava al festival per i fatti suoi. Critiche, non invettive, competenza a voce bassa. Fiaccato da un brutto ictus era riuscito a ritornare in video. Diceva fosse il lavoro la sua medicina. È morto all'età di 82 anni portando con sè quello spicchio di mondo che con garbo ha saputo raccontare.