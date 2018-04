“Il calcio aiuta”, raccolti oltre 1 milione di euro. A contribuire anche la Fsgc

Il programma “Il calcio aiuta”, nato con l'obiettivo di dare sostegno alle società di calcio operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, è giunto alla fine. Nei giorni scorsi è stato erogato l'ultimo dei cinque interventi previsti, per un importo di 142 mila euro. A beneficiarne sono state 106 società di 50 Comuni, che svolgono attività di settore giovanile o di calcio femminile. Sono state così coperte parte delle spese d'iscrizione ai campionati giovanili-femminili e di assicurazione dei giovani calciatori per la stagione sportiva in corso.



In totale sono state 224 le società, suddivise in 134 Comuni appartenenti a quattro regioni, che hanno potuto usufruire del contributo che ammonta a 1,1 milioni. Il programma, realizzato in collaborazione con il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e con il patrocinio del ministro dello Sport, è arrivato al termine di un lungo percorso che, insieme alla Federcalcio, affiancata dall'Uefa, ha visto scendere in campo anche la Lega B, la Lega nazionale dilettanti, la Federcalcio di San Marino e la Federcalcio giapponese.



fm