Serie C: le anticipazioni della 34° giornata

Il Santarcangelo riposa mentre il Ravenna ospita la Reggiana

Spalmata su cinque orari diversi si giocherà interamente nella giornata di domani la 34esima giornata del campionato di Serie C Girone B. Nessuna sentenza sarà scritta al termine, il Padova atteso da un complicato match a Trieste anche vincendo deve attendere per la matematica certezza della serie B, anche se le più vicine avversarie non dovessero fare risultato. Sambenedettese e Reggiana dovranno vedersela in trasferta con avversari di tutto rispetto. Per la squadra di Capuano c'è il Bassano, per quella di Eberini l'ottimo Ravenna di questo periodo capace di vincere 5 degli ultimi 6 incontri e di portarsi in scia play off. In trasferta anche il Renate di Roberto Cevoli di scena a Teramo. La formazione di Ottavio Palladini ha la grande chance di staccarsi, in caso di vittoria, in maniera decisa dalla zona play out. Parte bassa della classifica che interessa diverse formazioni. Il Santarcangelo osserverà il turno di riposo e guarderà molto da vicino cosa succederà a Bolzano, dove è atteso un Fano scottato dalla inattesa sconfitta casalinga con il Gubbio. A proposito dei rossoblu di Sandreani scontro diretto con la Fermana che li precede di due punti in classifica . L'altro match di grande interesse è quello tra Mestre e Vicenza. Chiude il quadro, la sfida delle 20.30 tra Albinoleffe e FeralpiSalò.

L.G