Serie D: Partita la volata finale con 5 giornate da giocare

Il Rimini potrebbe già domani essere in serie C, il San Marino vuole cementare i play off sul difficile campo di Recanati

Il Rimini a Trestina, l'Imolese in casa con il Castelvetro. Con tutta probabilità non sarà quella di domani la giornata che darà la matematica certezza ai biancorossi di salire in C con 4 turni da giocare, ma se quello che si sta profilando verrà confermato, sarebbe quasi meglio per i tifosi del Rimini che fosse proprio quella di domani la giornata decisiva. Domenica prossima, infatti, stando al comunicato ufficiale numero 122 della Lega di Serie D, lo Stadio Romeo Neri sarà aperto solo per giornalisti e addetti ai lavori. Niente festa per i tifosi a causa di una bottiglietta semipiena lanciata all'indirizzo del portiere dell'Imolese Rossi e che lo avrebbe colpito allo stomaco. Rimini – Romagna Centro del 15 aprile dunque a porte chiuse, anche se la società farà tutto quanto è possibile per poter evitare il provvedimento con ricorso d'urgenza che sarà dibattuto tra giovedi e venerdi. Vedremo. Intanto domani i biancorossi vanno a cercare altri punti promozione contro lo Sporting Trestina, formazione che ha stimoli e motivazioni importanti per evitare gli scomodi play out. Nel Girone F il San Marino rende visita alla formazione nettamente più in forma del campionato, la Recanatese di Marco Alessandrini. 6 vittorie e un pareggio negli ultimi 7 incontri, basta questo dato per far ben capire che quella di domani sarà tutto fuorchè una gita fuori porta per un San Marino che ha appena concluso la sua prima settimana nei play off. Per Medri, Lorenzo Cinque a parte, il bomber resterà ancora ai box, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sarà un match interessantissimo tra i giallorossi che non perdono in casa dal 26 novembre, e i biancoazzurri che non perdono in trasferta dal primo novembre 2017. Anche la San Marino Rtv seguirà il San Marino a Recanati, all'interno di Domenica Sport ore 19.45 servizio e interviste dallo stadio Nicola Tubaldi di Recanati.

L.G