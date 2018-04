Cesena-Virtus Entella 3-0

Il Cesena fa suo lo spareggio salvezza contro l'Entella, in classifica scavalca i liguri ed esce momentaneamente dalla zona play out in attesa di Avellino- Perugia di domani.



Partono forti i romagnoli e al 2' si ritrovano subito in vantaggio. Primo corner della partita battuto da Laribi, Kupisz si avventa sul primo palo e di destro gira nell'angolo opposto. Al 18' Schiavone raddoppia su azione di contropiede condotta magistralmente da Dalmonte.



Nella ripresa Aglietti si gioca subito la carta Aramu al posto di Gatto, ma al 5' il Cesena fa tre: Laribi ruba palla a centrocampo e lancia Dalmonte, venti metri palla al piede e tiro nell'angolino fuori portata per Iacobucci.