Serie D Girone F: il ruggito del San Marino

Battuta 4-1 una Recanatese che veniva da 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7

Comincia nel peggiore dei modi per il San Marino la trasferta sul difficilissimo campo della Recanatese. Christian Longobardi ha un risentimento muscolare durante la rifinitura al suo posto, Guidi . I giallorossi di Alessandrini imprimono un ritmo vertiginoso fin dalle primissime battute, la coppia Olivieri - Pera mette subito in sofferenza la difesa biancoszzurra. Il risultato si sblocca al quinto . Pestrin pasticcia, la sfera toccata da Tamagnini favorisce il solito Manuel Pera che non sbaglia. L’assistente inizialmente segnala il fuorigioco, dopo un lungo conciliabolo con l’arbitro viene concesso il goal e Recanatese avanti . Di male in peggio per il Titano quando lo scatenato Pera costringe Fall ad uscire con le mani fuori area, espulsione inevitabile per il numero 1 del San Marino. Medri, toglie Guidi per inserire il secondo portiere Donini classe 99. Olivieri su punizione non trova la porta. La presunzione probabilmente è il limite dei giallorossi che mentalmente sopra di uno e in superiorità numerica, sottovalutano un San Marino capace di restare stabilmente in partita .



Nella ripresa Medri aggiusta la sua formazione con gli ingressi di Bardeggia e Ceccarelli . Il resto lo fanno i giocatori di qualità : Umberto Nappello inventa il goal del pareggio con una conclusione chirurgica che non dà scampo a Piangerelli . Sbanda la Recanatese a farne le spese è l’ex Francesco Lunardini, doppia ammonizione per lui e parità numerica ristabilita. Il sorpasso del San Marino arriva da palla inattiva : Bugaro batte Piangerelli dai 25 metri. Gran goal anche per lui. Nel finale si scatena il prodotto del vivaio del San Marino Bardeggia. Doppietta per lui tra l’85 esimo e l’87esimo . Prima il tris poi il poker per un San Marino lanciatissimo verso i play off grazie ad un ruolino, in trasferta da record, 7 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 8 lontano dal San Marino Stadium . A Recanati, San Marino batte Recanatese 4-1





Da Recanati

L’inviato Lorenzo Giardi





Manolo Pestrin - Capitano San Marino