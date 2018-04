Ravenna ko, Antonioli: "Li abbiamo dominati, giocando così possiamo dire la nostra"

Eberini si gode la vittoria, Antonioli la prestazione e non si butta via in ottica playoff.

La Reggiana vince in casa del Ravenna e avvicina il Padova: "abbiamo dato un messaggio importante", dice Sergio Eberini. Mauro Antonioli invece si gode la prestazione dei suoi: "negli ultimi 20' li abbiamo chiusi nella loro area, queste però sono squadre di qualità e gli basta poco per fare gol, infatti loro, pur facendo poco, ce ne hanno fatti due". L'allenatore giallorosso strizza l'occhio anche ai playoff, distanti due punti: "giocando così possiamo dire la nostra anche in altre situazioni".