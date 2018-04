Ravenna-Reggiana 1-2

Si ferma al Benelli la serie postiva del Ravenna che gioca una buona partita, ma si arrende alla maggiore concretezza della Reggiana

Il Ravenna ha vinto 5 delle ultime 6 e pensa ai play off, la Reggiana procede alla blindatura del secondo posto. E ci riesce, De Sena mastica il sinistro all'alba del match. Dal nulla la Regia si inventa il vantaggio. Punzione di Riverola sulla quale sbuca Bastrini che infila la porta sotto la curva Mero. Reazione giallorossa, ma voragini per i contropiedi ospiti. Carlini si invola, fa mezzo campo e ma scegli la soluzione meno adatta e si divora il rigore in movimento. Errore pesante perchè dopo l'intervallo arriva il pari, Selleri la mette e Broso si avvita e inventa la cosa più bella da quando gioca a calcio. Pari splendido ed effimento, di là Altinier prende spazio e anticipo d'esperienza e Venturi che non copre il palo ci resta in mezzo. Ancora avanti, adesso la Regia prova a chiuderla: Ghiringhelli ci va vicinissimo, Venturi si riscatta con un balzo clamoroso. Di qui alla fine sono i ragazzi di Antonioli a cercare un pari che avrebbero pure meritato. Prima Selleri non riesce a dar forza, poi Papa nel traffico si organizza per accarezzarla col destro e sfiorare, solo sfiorare l'incrocio. Finale di assalti bizantini alla regia trincea: Maiestrello sale alto e la palla non si abbassa e poi Facchin. Il portiere emiliano blinda la vittoria sull'ultimo frullatone risolta dalla sberla di De Sena che resta rimpianto sia per la partita che forse per i play off.



r.c.