Costacurta: "San Marino è l'esempio di come si possono fare bene le cose"

Il subcommissario FIGC ha parlato dei rapporti con la FSGC e della fase degli Europei under 21 che le due Federazioni organizzeranno insieme nel 2019. Grande soddisfazione per la vittoria dell'Italia sul Belgio.

In esclusiva per San Marino RTV il subcommissario della FIGC Alessandro Costacurta ha parlato dell'impresa dell'Italia femminile contro il Belgio del momento del calcio azzurro e non solo. Con l'ex difensore del Milan anche i rapporti con San Marino e i prossimi Europei under 21 che le due federazioni organizzeranno insieme. Sentiamo Alessandro Costacurta

