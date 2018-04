Impresa della nazionale italiana che batte 2-1 il Belgio e fa un passo fondamentale verso Francia 2019

I 7500 del Paolo Mazza di Ferrara spingono l'Italia verso il mondiale. La vittoria in rimonta per 2-1 sul Belgio porta la nazionale di Milena Bertolini ad un passo dalla realizzazione di un sogno che si chiama Mondiale di Francia 2019. Sei vittorie in sei partite, quindi, per le azzurre che in caso di successo anche contro il Portogallo in giugno staccherebbero il pass iridato con una gara d'anticipo.

Si parte con Sara Gama che festeggia le 100 presenze in maglia azzurra. Contro il Belgio avvio contratto dell'Italia che al 36' va sotto quando l'arbitro concede un calcio di rigore. Cayman trasforma. Reazione azzurra che porta al pareggio al 41'. Guagni crossa dalla destra e Rosucci spinge in porta il pallone. Nella ripresa l'Italia domina ed al 79' completa con pieno merito l'opera segnando il gol vittoria con Girelli che riceve palla da Bonansea, la difende poi la scarica alle spalle del portiere. Lo stadio è una bolgia. Le azzurre potrebbero calare il tris all' 84' ma il palo salva il Belgio sulla staffilata di Giugliano. Al fischio finale parte la festa. Italia batte Belgio 2-1. Il sogno sta per diventare realtà.