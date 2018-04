La Juve sfiora l'impresa, vince a Madrid ma è fuori dalla coppa tra le polemiche

Non riesce l'impresa alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions dal Real Madrid nonostante la vittoria per 3-1 che qualifica gli spagnoli in semifinale. Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo al 96'. All'andata, a Torino, il Real Madrid aveva vinto 3-0.



Passa il Real, con un rigore di Cristiano Ronaldo al 96', la remuntada della Juve perfetta fino all'ultima azione sfuma come un incubo, alla soglia dei tempi supplementari. In uno degli ultimi assalti dei Blancos, la torre di Cr7 per Vasquez procura il rigore: Benatia sembra travolgere il centrocampista del Real, anche se le immagini tv riviste al rallentatore dimostrano che il difensore franco-marocchino colpisce il pallone. Per Oliver e i suoi collaboratori è rigore. La Juve protesta, in Champions non c'è il Var, la decisione non ha appello. L'arbitro inglese sente qualche parola di troppo di Buffon, rosso per il capitano bianconero, che esce con un diavolo per capello, mentre il 'Santiago Bernabeu' lo applaude. Avrebbe sognato un'altra uscita di scena dalla competizione più prestigiosa d'Europa, gli tocca un'espulsione che forse non meritava. Entra Szczesny, che cerca di innervosire Ronaldo, mettendoci una vita ad attraversare il campo, il polacco intuisce, ma Cr7 è troppo preciso: è l'1-3 decisivo per il Real.