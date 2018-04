La Roma è in semifinale e nella capitale esplode la festa

I giallorossi passano e i festeggiamenti coinvolgono pure il presidente Pallotta, multato per il tuffo nella fontana di Piazza del Popolo.

Doveva essere un martedì sera d'ordinaria mediocrità europea per la Roma, invece il calcio moderno, nel quale, si dice, vincono sempre gli stessi, qualche sorpresa lo regala ancora. Barcellona e Messi che non toccano palla e vengono schiantati 3-0 dai giallorossi è roba da playstation, di solito, ma stavolta è tutto vero e la Maggica, per la seconda volta nella sua storia, è in semifinale di Champions. 34 anni dopo quella del 1984, che portò alla balorda finale persa ai rigori, all'Olimpico, col Liverpool.

Un'impresa impensabile – il passaggio del turno era quotato 42-1 – e la città esplode. Mezza città in realtà, che però sembrano due. Caroselli, cori, bagni proibiti nelle fontane: c'è di tutto nella notte magica di Roma e della Roma. Sono un ricordo lontano le tante imbarcate prese in Europa, a cominciare dal 7-1 col Manchester United – sempre nei quarti – del 2007. Quella volta il 2-1 dell'andata autorizzava a sognare e finì con un incubo, qui invece si partiva da un 1-4 – contro una delle favoritissime – e tra lo stupore di tutti è stata gloria.



S'esaltano i tifosi, i giocatori e lo stesso presidente James Pallotta molla l'aplomb da businessman americano, per un tuffo nella fontana di Piazza del Popolo che fa più che altro coatto. Con tanto di denuncia del Codacons e 500 euro di multa, lui fa spallucce e dice che ci aggiungerà pure una donazione di 230mila per il restauro della fontana del Pantheon.



RM