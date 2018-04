Juve beffata a Madrid e stasera tocca alla Lazio

Juventus beffata a Madrid: nel ritorno dei quarti i bianconeri vanno in vantaggio per 3-0, poi segna Ronaldo su rigore nel recupero. Contro l'arbitro l'ira di Buffon, espulso: "Al posto del cuore ha un bidone dell'immondizia". Bayern-Siviglia 0-0: i tedeschi vanno avanti. Domani ci saranno i sorteggi per le semifinali.

Intanto questa sera torna in campo l'Europa League: il ritorno dei quarti Salisburgo-Lazio, dopo il 4-2 dell'Olimpico.