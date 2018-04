Reggiana-Mestre 0-4

Clamoroso nel recupero della 28esima di C

La botta fa un gran rumore ed è esagerata per quel che si è visto in campo, ma il Mestre fa un colpo che di fatto blinda la sua posizione play off mentre la Reggiana se qualcosa pensava in ottica primo posto, beh non ci pensa più.



Politi recupera miracolosamente ed ecco a sorpresa il vantaggio ospite: rimpallo e scivolata di Genevier che diventa assist per Beccaro e 0-1. La reazione c'è e non tarda. Sponda di Altinier per Cattaneo che non ci pensa a provare il sinistro senza riuscire però a prendere la porta. Bovo col contagiri pesca Manfrin con licenza di uccidere. L'uscita del portiere Gagno è pressoché perfetta e tutto si chiude li. Prima dell'intervallo ancora Gagno smanaccia e allontana, la recupera Ghiringelli comunque niente. Sforzo regio e raddoppio mestrino servito. Si ritorna in campo e Martignano la aggiusta col petto per Sottovia che la schiaccia col sinistro. E di fatto la chiude.



Lodevole l'atteggiamento emiliano di provarci comunque, testa di Cesarini fuori. L'ultimo reale tentativo fa capire come non sia giornata. La punzione di Lombardo è pressoché perfetta e prende il palo interno. Fine sostanziale, ma non formale. Perché ne manca la metà. Martignago in contropiede fa tris ed è già pesante così. Prima della fine ancora Martignago per la doppietta personale. Reggiana schiantata ben oltre i suoi demeriti. Mestre che più cinico non si può. E Padova praticamente in B.