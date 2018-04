Renate-Ravenna 0-0

Renate e Ravenna non si fanno male, i padroni di casa manovrano di più ma una partita con pochissime occasioni

Un punto che fa bene al Ravenna e meno in ottica play off al Renate che infatti ci ha provato di più costruendo però il giusto.



Il possesso palla è quasi esclusivamente lombardo, Venturi ferma la prima azione di Anghileri. Lo stesso Anghileri poco dopo ci prova da lontano e Venturi ha tutto il tempo di organizzarsi. Sempre Renate avanti, senza forzare. Palma trova Pavan e il colpo di testa non è indimenticabile. Prima dell'intervallo accenno di Ravenna, Maleh allunga sul palo lontano: Di Gregorio e De Sena si scontrano quando la palla è già passata.



Ripresa con la miglior palla del match. Dall'angolo l'incornata di Di Gennaro sarebbe nell'angolo, ma Venturi è reattivo e si salva. Cevoli prova a muovere la prima linea. Dentro Finocchio che si agita, ma rimedia un tiro alto. Poi il Ravenna che riesce a stare un po' più alto e in una delle rare mischie troverebbe anche il gol se non fosse che Broso la scaraventa dentro quando è già tutto fermo per fuorigioco. Finale con padroni di casa a caccia del gol partita. Anghileri va fuori di niente e sempre lo stesso giocatore da lontano con Venturi che veglia su un pari benedetto.



r.c.