Rimini in Serie C ! Ambrosini firma la promozione

Col Romagna Centro, i biancorossi vanno sul doppio vantaggio, si fanno rimontare e poi la spuntano grazie all'attaccante, appena rientrato dopo un lungo stop. Il resto lo fa il successo della Pianese sull'Imolese.

A due anni dal tramonto del vecchio Rimini, l’alba del professionismo sul Rimini di Grassi, da oggi ufficialmente in Serie C grazie al 3-2 sul Romagna Centro. E al 2-1 della Pianese sull’Imolese, tornata a -11 e ora definitivamente fuori dai radar, visto che mancano solo tre gare. Doppia onta – fallimento e caduta in Eccellenza – cancellate dal doppio salto. Il secondo arriva grazie a 21 risultati utili di fila, i primi tre di Muccioli e gli altri 18 del mai battuto Righetti.



Doppio pure il vantaggio iniziale sul volenteroso Romagna Centro, capace di risalire fino a un pari smontato da una gemma di Ambrosini. Partita bella fin da subito: Viti per la testa di Traini, Sarini blocca facile. È su rinvio di Scotti invece che arriva il quasi capolavoro di Simoncelli, che ci dà al volo da lontanissimo e per poco non insacca. Geniale tanto quanto l’apertura di Petti che, poco dopo, avvia sulla fascia lo stesso Simoncelli: traversone e inzuccata di Traini, Sarini s'inceppa e per l’ariete di scorta sono quattro gol – su quattro totali – in quattro gare. Un mese da eroe per l’ex Folgore, che ha sopperito all’infortunio di Buonaventura come meglio non si poteva. Presa la scossa, il Romagna Centro si desta: Campagna parte su errore di Variola e carica da fuori, Scotti vola e manda in angolo. Sugli sviluppi Gabrielli smarca in area Brunetti, Scotti esce ad anticiparlo.



Viti va di tiro cross e per poco non sorprende Sarini, che devia sulla traversa. A fargli la festa allora è Simoncelli, grande protagonista di questo finale di stagione: botta dal limite che passa tra guanto e palo, raddoppio e Neri in estasi. Per 7’ e basta però, poi Zamagni va via a Viti e mette dentro, trovando l’uscita a vuoto di Scotti e la capocciata di Cecconi, che fa 15 in campionato e la riapre.



Nella ripresa 20’ di nulla – eccezion fatta per uno spunto di Gasperoni su Viti, chiuso con un sinistro troppo a giro – poi Campedelli toglie Casadei per Pierfederici, azzeccandoci: Lo Russo lancia dalle retrovie e pesca in area il neo entrato, che tiene di fisico su Brighi e incrocia in girata, per un pareggio da applausi. Lo stesso Pierfederici sfrutta un errore di Mazzavillani e scappa, stavolta Brighi è provvidenziale nel chiuderlo in angolo.



Quindi il gol promozione, dettato da Variola e scritto da Ambrosini, appena subentrato e da poco rientrato dopo il secondo, lungo infortunio: controllo di petto, palleggio, girata dal limite e palla prima sul palo e poi in rete, un meraviglioso biglietto per la C. Sofferenza e finale di gioia, la stagione di Ambrosini e il biennio del Rimini unite sia nella trama che nell'epilogo.



RM



Alessio Petti (Difensore Rimini) – Alex Buonaventura (Attaccante Rimini) – Andrea Montanari (Centrocampista Rimini)