Il San Marino perde ancora allo Stadium. L'Aquila vince 3 a 2



Ormai è diventata una consuetudine, come un orologio svizzero il San Marino distrugge in casa quello che costruisce fuori. Lo scontro diretto play off va all'Aquila società in piena crisi economica, e nel dopo partita, presa di posizione del tecnico Battistini..



La partita si accende grazie al primo regalo della difesa del Titano, che si complica la vita su lettura semplice e garantisce all'Aquila lo sviluppo a destra che porta Padovani al controllo e alla battuta a rete, Donini capitola una prima volta. La reazione immediata e concreta della squadra di Medri certifica il buon momento di salute, di una squadra che viene da tre vittorie consecutive. E' ancora Gin Luca Bugaro a trovare la stoccata vincente. Dura non più di 3 minuti il vantaggio rossoblu. Dopo il goal il san Marino si scioglie e in più di una circostanza rischia il sorpasso. Nappello in mezzo, Guidi non ci arriva per questioni di centimetri. Poco dopo è invece Guidi a confezionare l'assist per Zequiri, il centrocampista calcia alto da posizione interessante. Finale di tempo emozionante.

Prima è l'ex Cafiero a farsi luce ma non trovare lo specchio della porta, è solo esterno della rete. Di là da palla inattiva prima Zequiri poi Di Maio fanno fare un figurone al portiere a Farroni che si oppone alla grande. Il Titano si espone per una disposizione spesso non corretta della difesa è l'autore del goal Padovani a divorarsi il raddoppio con un pallonetto che termina alto. Ripresa, episodio dubbio in apertura, Ibe di testa riporterebbe in vantaggio l'Aquila se non fosse per un fischio dell'arbitro che annulla per un fallo del capitano Pupeschi su Pestrin. Punito con il giallo il capitano rossoblu e ha anche rischiato per le reiterate proteste. Proteste che continuano e portano anche all'espulsione di un componente della panchina abruzzese. Medri, molto solerte nelle sostituzioni vincenti a Recanati, si complica la vita da solo andando a rimodellare una difesa che non era stata certamente trascendentale ma che in qualche modo aveva retto. Dentro Cevoli e difesa a cinque per proteggere un risultato positivo e per reprimere la disinvoltura dell'Aquila, ed invece succede che l'idea strana per uno come Medri, risulta un favore agli avversari. Cevoli è tutt'altro che irreprensibile su Buscè che lo brucia in velocità e va a mettere alla spalle di Donini. A questo punto l'Aquila dilaga approfittando delle ripetute dormite della difesa del Titano. Doppietta per Padovani e tris rossoblu a 10 dal termine. L'orgoglio biancoazzurro è salvato da Ceccarelli che di testa a due dai 90 regolamentari non fa altro che aumentare i rimorsi. Domenica il San Marino dovrà cercare nuova gloria in trasferta sul campo dell'Avezzano terzo in classifica se vuol credere ancora all'obiettivo post season. Al San Marino Stadium, l'Aquila batte san Marino 3-2



L.G





Luca Ceccarelli (Difensore San Marino)