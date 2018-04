MLS: Ibra batte Schweinsteiger, KC rallenta con Seattle

Zlatan scappa alla marcatura dell'ex Bayern e permette al suo Galaxy di vincere con Chicago: ora è secondo a Ovest, dove la capolista Kansas City è fermato dal fanalino di coda Seattle.

Arriva al quarto tentativo il primo punto dei Seattle Sounders vicecampioni in carica, che nel testacoda dell'Ovest fermano sul 2-2 lo Sporting Kansas City. Frei comincia con un miracolo su Shelton – smarcato da una lunga azione corale – ma può poco quando Tolo atterra in area Russell e manda Sanchez a segnare dal dischetto. Per Seattle, Bruin incorna sulla traversa la punizione di Lodeiro, poi, sulla rimessa del solito Lodeiro prolungata da Marshall, bypassa la marcatura di Medranda e batte Melia con un tunnel da due passi. Ancora Bruin riceve in verticale da Alex Roldan, elude Besler e appoggia per il colpo da biliardo di Cristian Roldan per il sorpasso-Seattle, durato 5'. Quindi lancione di Medranda per Zusi, Tolo lo marca solo in teoria e lui, anziché mettere in mezzo, punta la porta e impatta.



A -4 da KC c'è il Los Angeles Galaxy, che raggiunge Vancouver battendo 1-0 il Chicago Fire grazie al terzo gol in tre gare di Ibrahimovic. Un'azione da operazione nostalgia: cross dell'ex Chelsea Ashley Cole e inzuccata a incrociare di Zlatan, inseritosi d'astuzia tra Lillard e l'ex Bayern Bastian Schweinsteiger. Ibra firma i tre punti e Bingham li mette in cassaforte con le parate su Kappelhof, Katai e Nikolic, anche se in quest'ultimo caso è più che altro un errore del fu capocannoniere.



A un punto dal Galaxy c'è Dallas, sbarcato nei playoff con l'1-0 sul New England Revolution: traversone di Mosquera, Farrell pasticcia e Lamah ricicla per la stoccata di Hayes, resa letale dalla deviazione di Anibaba.



A Est invece il New York Red Bulls batte 3-1 il Montreal Impact nella sfida per l'ultima casella buona per la post season. Erroraccio di Cabrera e imbucata di Valot per il vantaggio di Wright-Phillips, vanificato dal gioiello di Vargas: punizione che carambola sul palo e rimbalza dentro, Robles accenna qualche passo per poi limitarsi a guardare. A incornare definitivamente i canadesi sono i gol di Romero, perfetto nello scaricare in rete l'assist di Wright-Phillips, e di Murillo, che deve solo spingere nella porta sguarnita l'invito di Lawrence, bravo a scappare a sinistra e a servirlo sul lato opposto.



RM