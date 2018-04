Castori: "Una sconfitta assurda, abbiamo messo l'Empoli alle corde"

Tante emozioni al Manuzzi dove passa la capolista Empoli per 3-2. Cesena che rimonta il doppio svantaggio iniziale e poi viene punito da un errore difensivo. Per Andreazzoli 3 punti decisivi verso la serie A, Castori non si da pace per la squadra cche, dice, avrebbe meritato almeno il pareggio.