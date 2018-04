Coppa di Francia: finale Paris Saint Germain – Les Herbiers (terza serie francese)

La favola di formazione di terza serie francese che contenderà il trofeo ai campioni di Francia del PSG

Il calcio milionario regala ancora favole o sogni meravigliosi. Solo due anni fa è stata celebrata la straordinaria storia del Leicester di Claudio Ranieri capace di trionfare in Premier League scalzando i club degli sceicchi. Qui parliamo di Coppa di Francia che non esattamente un campionato, ma l'impresa non passa certamente in secondo piano.



Si chiama Les Herbiers squadra che milita in terza divisione francese, guidata dal tecnico Stephane Masala 41 anni origini sarde. La vittoria sullo Chambly altra società di terza divisione francese gestita da una famiglia marchigiana, i Luzi, dove Fulvio è il Presidente e Bruno l'allenatore, è arrivata grazie ai goal di Florian nel primo tempo e Ambroise a 10 minuti dalla fine. Un 2-0 all'inglese con tanta paura quando la parte inferiore della traversa è stata la scialuppa di salvataggio della squadra di Masala. Per un soffio e poteva essere 1 a 1, ma è chiaro per arrivare in fondo come ha fatto Les Herbiers ci vuole anche tanta fortuna.



Ed ora il prossimo 8 maggio allo Stadio Saint Denis l'ultimo atto della competizione contro la squadra più ricca e più forte di Francia: il Paris Saint Germain. Una sorta di Davide e Golia versione 2018. I già Campioni di Francia con diverse giornate di anticipo hanno liquidato il Caen ma non è stata una passeggiata di salute. Vantaggio firmato da Mbappè.



La squadra di Emery non riesce a chiuderla e il Caen trova il pareggio ad una manciata di minuti dall'intervallo, goal di Ismael Diomandè. All'81esimo con i supplementari incombenti, è ancora il 19enne ex Monaco Mbabbè ha certificare il passaggio del turno, definitivamente sancito nel recupero anche dal terzo goal di Nkunku. L'8 maggio Paris Saint Germain – Les Herbiers e sapremo se sarà normalità, in caso vincessero i parigini sarebbe la quarta coppa nazionale consecutiva, o se sarà impresa storica con la formazione di Masala che alzerebbe il trofeo per la prima volta nella sua storia partendo da quella che si può definire la serie C francese



L.G