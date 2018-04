Uefa: tanti campioni per la Solidarietà

I grandi della storia del calcio per raccogliere fondi per i bambini.

Il gol più bello lo hanno fatto le oltre 23 mila persone presenti in tribuna. Tante famiglie, tantissimi bambini, tutti per rivedere i campioni che hanno fatto la storia del calcio internazionale. Migliaia di tifosi hanno partecipato alla Partita della Solidarietà della UEFA per raccogliere fondi da destinare alla UEFA Foundation for Children, per finanziare progetti umanitari e di sviluppo in favore dei bambini con disabilità, sia a livello locale che mondiale.

Uno spettacolo di emozioni, un flash back continuo nell'apprezzare le giocate di campioni e campionesse del passato. Calciatori del calibro di Pirlo, Dida, Cafu e Karembeu. Due squadre guidati da due super capitani, Luis Figo per la squadra azzurra e Ronaldinho per quella bianca. C'era anche Carlo Ancelotti. L'ex tecnico di Milan e Real Madrid si è seduto sulla panchina della squadra di Ronaldinho.



Una parata di stelle del calcio internazionale per una super sfida nella quale il direttore di gara non poteva che essere Pierluigi Collina, ex fischietto internazionale oggi designatore della UEFA. L'obiettivo più importante gli ex calciatori lo hanno raggiunto con la grande partecipazione allo Stade de Genève. Per il resto il risultato finale fa solo da contorno di questa grande iniziativa. Per la cronaca ha vinto la squadra capitanata da Luis Figo con il risultato di 4-3. Pensando alla storia dei nomi dei calciatori che hanno segnato vengono i brividi: Raùl, Pires, Nuno Gomes e Salgado. La squadra di Ronaldinho è riuscita a realizzare tre reti con Célia Šašić, Alexander Frei e Cafu.



Elia Gorini