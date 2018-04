Serie C: L' Albinoleffe batte la Reggiana e il Padova “in poltrona”, festeggia la B

Kouko al 13esimo del primo tempo con un grandissimo slalom che si traduce in goal spinge l'Albinoleffe verso i play off, ma soprattutto fa esplodere l'entusiasmo a Padova. Tutta la squadra biancoscudata ha festeggiato al termine della partita che ha sancito matematicamente il ritorno del Padova in serie B dopo 4 anni. Tifosi in piazza e grande gioia per società prestigiosa capace di allestire una rosa competitiva e guidata da un tecnico esperto ed efficace come Pier Paolo Bisoli. Vittoria più che meritata per il Padova che ha fatto della continuità la sua caratteristica principale e nessun'altra avversaria è stata capace di reggere il confronto.



Troppo attardate le varie, Reggiana, Sambenedettese, nell'ultimo periodo, in precedenza si sono alternate Renate, Bassano Pordenone e FeralpiSalò ma nessuna ha mai dato l'impressione di poter reggere il ritmo imposto dai biancoscudati. La Reggiana ha dimostrato anche a Bergamo di avere motivazioni e benzina per poter recitare un ruolo da protagonista nei play off . Dopo il goal di Kouko, la formazione di Eberini ha spinto per poter raggiungere il pareggio che non sarebbe, comunque, bastato. Servivano infatti solo i 3 punti alla Reggiana per poter rovinare la festa in poltrona al Padova. Tutto sommato, alla fine sono tutti soddisfatti : il Padova torna in serie B dopo 4 anni, l'Albinoleffe rientra in rotta play off, e la Reggiana preparerà con serenità la Post Season.

A Bergamo, Albinoleffe batte Reggiana 1-0. Padova in B con 180 minuti di anticipo



Il Padova festeggia