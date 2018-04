Champions League : scontri prima di Liverpool – Roma. Grave un tifoso dei Reds

Infuocato prepartita ad Anfield Road. Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati fermati a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, picchiato con una cinghia e scaraventato a terra prima della partita.



I fermi sono stati confermati dalla polizia del Merseyside che, riporta Repubblica.it, ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti. L'episodio è avvenuto durante gli scontri scoppiati un'ora prima della partita davanti all'Albert Pub, a pochi passi dalla curva Kop dei tifosi del Liverpool nello stadio di Anfield.



Il tifoso aggredito, che ha battuto violentemente la testa a terra, ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato nel centro neurologico di Walton, in condizioni critiche. I due tifosi italiani fermati, uno dei quali è stato prelevato all'interno dello stadio, sono stati portati in commissariato per essere interrogati. In totale nella serata sono stati nove i tifosi fermati per reati che vanno dall'aggressione al possesso di corpi contundenti.



Liverpool – Roma finisce 5-2 . Di Francesco vuole che nessuno pensi che sia già finita.



Nel servizio anche il dopo partita con i due tecnici