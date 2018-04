Matelica - San Marino 2-1

Davvero clamoroso quello che è accaduto nel Girone F. La capolista Vis Pesaro cade in casa con il Campobasso ed il Matelica torna al comando della classifica grazie alla vittoria per 2 a 1 sul San Marino che dice definitivamente addio ai play-off. Marchgiani in vantaggio con Kyeremateng al 19esimo, pareggio del San Marino con un gran gol del difensore Ciurlanti, conclusione dai 30 metri sotto l'incrocio dei pali. Il gol vittoria del Matelica ad inzio ripresa con un colpo di testa di Messina.