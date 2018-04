Il Rimini festeggia il ritorno in C battendo la Correggese

2-1 firmato Simoncelli e Cicarevic, quindi, dopo il triplice fischio, la festa in mezzo al campo, con tanto di Coppa.

Al Neri il Rimini batte 2-1 una Correggese sospesa tra playout e retrocessione diretta, ma è un semplice contorno alla festa per il ritorno tra i pro. Che parte poco dopo il triplice fischio, quando la squadra viene richiamata in campo per ricevere la Coppa del Girone D. Uno a uno, tutti sul carro-palchetto della promozione, addobbato di biancorosso coi palloncini offerti dalla Grabo del patron Grassi. Palchetto che balla paurosamente, anche perché sono in tanti a starci sopra: i giocatori, mister Righetti, occhiale scuro e grinta da capo ultrà, Ricchiuti e il resto dello staff, mentre Grassi, presa l’ovazione della tribuna, ci si accomoda ai piedi. Intanto la banda intona l'Inno di Mameli e del Rimini, mentre a chiudere la celebrazione è la parata dei giocatori sotto gli spalti, a mostrare il coppone.



Tornando alla partita, al 6° si è già entrati nel vivo: traversone di Guiebre, sponda di Traini e stoccata vincente di Simoncelli, come al solito tra i migliori. La Correggese reagisce: Mammetti scappa a destra su lancio di Davoli e calcia sul primo palo, ben coperto da Scotti. Sereni invece supera Romagnoli e prova a mettere in mezzo, Brighi intercetta ed evita guai. Quindi, l’assedio biancorosso: Viti si fa mezzo campo palla al piede e serve in area Ambrosini, Sarri s'oppone alla conclusione. Il portierino della Fiorentina è

protagonista anche nel bloccare il tiro di Viti – scappato a Cotroneo – ed è miracoloso sull’inzuccata a colpo sicuro di Traini, assistito da Pasquini. Finché, dal nulla, Tacconi riceve da Rizzitelli e prolunga per Sereni, che è solo soletto in area e deve solo pareggiarla.



Si va dall’altra parte e Puca va a vuoto sul prolungamento di Viti, Simoncelli scatta verso Sarri e lo salta col pallonetto, sbattendo sul palo. Puca si riscatta immolandosi sui tiri di Simoncelli e Ambrosini, nel secondo caso con una dolorosa facciata. Vesi devia il tiro di Rizzitelli e per poco non ci scappa il ribaltone, mentre Ambrosini chiude la sua partita con un volante quasi da eurogol, imbastito da Viti e Traini.



A sostituirlo è Cicarevic, che completa la festa col gol vittoria: cambio lato dell’immenso Viti e stop-meraviglia del montenegrino, che s’accentra, ne salta due e infine batte Sarri sul suo palo. Gli sforzi ospiti producono un altro tentativo di Rizzittelli, che elude Guiebre e calcia alto, e il rimorchio al limite di Landi per Tagliavacche, rimpallato dall'attento Scotti. Niente pari, anzi nel finale Buonaventura riceve da Simoncelli e va in cerca del tris, sbattendo su Sarri e Vecchi.



