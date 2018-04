Il Santarcangelo dilaga a Mestre e vede la salvezza (0-4)

La squadra romagnola cala un poker salvezza a Mestre. Motivazioni differenti rispetto ai padroni di casa che hanno già terminato il loro campionato

Il Mestre fa il ponte lungo e si mette la maglietta giusto perchè giocare in costume non sta bene. Il Santarcangelo passa alla cassa e vede la salvezza.



Gagno si salva su Di Sanantonio e poi capitola, assist di Dalla Bona e per Piccioni è un rigore in movimento. Neto Pereira per Spagnoli, il primo tempo veneto è questa cosa qui, ma dietro non va meglio anzi.

Gritti perde in uscita un pallone da ergastolo e Di Sanantonio fa la guerra con tutti e decide di andar da solo al raddoppio. Mestre morbido e tremulo come il piede di Beccaro, ex senza quello che si dice degli ex. Mentre dall'altra parte è sempre una giostra. Gagno tiene i pugni stretti su Piccioni. Prima dell'intervallo titolissimi di coda. Capellini parte, si ferma, rientra, conclude e triplica. Tutto senza colpo ferire.



Ripresa e ormai c'è solo da passare il tempo, Bastianoni rinnova i guanti su Beccaro e un contropiede è ancora bello per Capellini che va a piacimento a disegna per Strkalj che fa 4 e soprattutto quasi salvezza. 6,5 per Bastianoni che devia sulla traversa l'ultima cosa di Beccaro unico a provarci davvero in un contesto piuttosto balneare.



r.c.