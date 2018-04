Domani Pescara-Cesena, Castori: "Ci sarà da correre, ma siamo preparati"

Il tecnico bianconero elogia gli avversari e il loro allenatore - potevano giocarsi la Serie A, Pillon ha messo a posto le cose - e annuncia qualche cambio rispetto alla vittoria di sabato col Frosinone.

Alle 20:30, Palermo-Bari apre la 39esima giornata di Serie B. Le altre partite si giocheranno domani pomeriggio, col Cesena che, alle 15, sarà impegnato nello scontro salvezza in casa del Pescara. Gli abruzzesi sono passati da Zeman a Pillon e viene da due vittorie. "Il Pescara avrebbe potuto giocarsi la promozione in Serie A - dice il tecnico bianconero Fabrizio Castori - sono in un periodo positivo, Pillon ha raddrizzato la baracca. Inoltre sono in buona condizione, anche perché di solito arrivano a fine campionato con la gamba e il ritmo giusto. Ci sarà da soffrire e correre molto, ma noi siamo preparati: siamo in condizione e, dopo la vittoria di Frosinone, abbiamo il morale alto".



Non ci saranno Cacia - rientrato oggi ma non ancora convocato - e Di Noia - problema muscolare - mentre Esposito è di nuovo tra i disponibili. "Chi ha giocato sabato è ancora stanco - annuncia Castori - domani valuterò col dottore chi ha smaltito la fatica. Qualche cambio c'è da aspettarselo".