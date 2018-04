“Firenze, canzone triste” per Sarri

Scivolone del Napoli che crolla 3-0 in casa della Fiorentina e resta a -4 dalla Juve. Gara subito in salita per gli azzurri, che all'8' restano in dieci per l'espulsione di Koulibaly e poi cadono sotto i colpi di Simeone. Il "Cholito" prima apre i conti al 34' con un sinistro sotto le gambe di Reina, poi raddoppia al 62' sugli sviluppi di un corner e chiude la gara nel recupero in contropiede.



Nel posticipo serale la Lazio vince 1-0 in casa del Torino e aggancia la Roma al terzo posto. Occhi puntati su Immobile, uscito per infortunio dopo pochi minuti: la sua stagione potrebbe essere finita qui. Negli altri match il Milan vince 2-1 a Bologna, Atalanta-Genoa 3-1, Samp-Cagliari e Crotone-Sassuolo 4-1, Benevento-Udinese 3-3 e Verona-Spal 1-3. Quest'ultima era una partita davvero importante per la salvezza. Delusione del tecnico gialloblù Pecchia: “Nella fase decisiva della stagione ci siamo staccati dal treno salvezza dopo essere rimasti a ridosso delle altre per tutto l'anno, ma la classifica che abbiamo è quella che meritiamo”.



fm