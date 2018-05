Violazioni Covisoc, Santarcangelo prosciolto. -2 al Mestre

La penalizzazione dei veneti riapre la corsa playoff del Ravenna. Sanzionate anche altre 5 squadre.

Nessuna penalizzazione per il Santarcangelo, che era stato deferito, su segnalazione della Covisoc, per presunte irregolarità amministrative. Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto i clementini e inflitto due punti di penalità al Mestre, che scende al 10° posto a +2 dal Ravenna, che quindi torna in corsa per i playoff. Prosciolta anche la Pro Piacenza, mentre sono state sanzionate altre 5 società: -10 al Matera, -6 all'Akragas e al Siracusa, -2 a Piacenza e Gavorrano.