Europa League: la finale sarà Atletico Madrid - Marsiglia

La finale di Europa League 2018, in programma il 16 maggio a Lione, sarà Atletico Madrid - Marsiglia. Gli spagnoli battono 1-0 l'Arsenal e, dopo l'1-1 dell'andata, ottiene il pass per la finale. L'uomo del match è Diego Costa. Suo il gol che al 47' regala la vittoria agli uomini di Simeone. Mentre i francesi allenati da Rudi Garcia soffrono in Austria, ma il 2-1 non basta al Salisburgo a ribaltare il 2-0 dell'andata. A decidere la sfida la rete di Rolando ai supplementari.



I francesi allenati da Rudi Garcia soffrono in Austria, ma il 2-1 non basta al Salisburgo a ribaltare il 2-0 dell'andata. 2-0 per il Salisburgo al 90' grazie ai gol di Haidara al 53' e all'autogol di Sarr al 65'. Poi i supplementari: al 116' sugli sviluppi di un corner inesistente il gol di Rolando, ex Inter e Napoli. Il Marsiglia affronterà l'Atletico nella finale di Lione del 16 maggio.



Mentre l'Atletico Madrid batte 1-0 l'Arsenal e, dopo l'1-1 dell'andata. Basta il gol di Diego Costa che al 47', lanciato da Griezmann, sovrasta Bellerin e buca Ospina. La squadra di Simeone, in tribuna per squalifica, regge l'assalto inglese e vola a Lione dove sfiderà il Marsiglia. Ultima gara europea per Wenger, pronto all'addio dopo 22 anni.