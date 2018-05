San Marino - San Nicolò Teramo 3-1

Il San Marino saluta con una vittoria. Il San Nicolò Teramo, invece, viene condannato ai play out

La questione doppia affiliazione tiene banco e i tifosi del Nucleo 2000 con striscioni e cori difendono la società biancoazzurra.



Martedi ore 18 alla casa del calcio incontro chiarificatore tra San Marino Calcio e Federazione Gioco Calcio che determinerà il futuro della società di “via rancaglia”.



La partita di oggi non aveva alcun valore in termini di classifica per il San Marino, ce l'aveva eccome per gli abruzzesi che con un risultato positivo avrebbero evitato i play out. L'atteggiamento della formazione di Montani non è esattamente quello di una squadra con il coltello tra i denti e il San Marino ne approfitta con un uno-due terrificante tra il 16esimo il 20esimo. Prima Nappello approfitta di una respinta corta di Cannella su tiro di Gadda per mettere in rete da pochi passi, poi è Tommaso Guidi con una bella conclusione da fuori a portare il Titano avanti di 2, e San Nicolò nei guai con il vantaggio contemporaneo dell' Agnonese. Nella ripresa Bardeggia ha la palla per chiudere definitivamente i giochi, Cannella respinge in angolo. Successivamente arriva il goal della speranza per gli abruzzesi con il tocco di testa sotto misura di Giampaolo. Ci sarebbe il tempo per raddrizzare la situazione, ma è Nappello con la sua doppietta personale a spingere definitivamente il San Nicolò ai play out.



Il san Marino chiude a 51 punti frutto di 15 vittorie di cui 5 in casa e 10 fuori, in casa, 6 pareggi e 13 sconfitte, e un futuro tutto da scrivere. Al San Marino Stadium, San Marino batte San Nicolò Teramo 3-1



L.G



