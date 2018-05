Santarcangelo, contro il Ravenna 1-1 e salvezza

C'è anche chi sostiene che pareggiare un derby equivalga a perderlo. C'è, ma non tifa Santarcangelo che con 1-1 di oggi festeggia la permanenza in serie C.



Ravenna satollo, ma sportivamente in partita. Destro di De Sena, fuori. Match bloccato come ogni derby, per i padroni di casa i punti sono pesanti come macigni, ci ha provato Spojlaric, alto e poi quelli del giovane Zeman scoperchiano la partita. Venturi ci arriva sul primo tentativo, non su Di Sanantonio che invece fa gol ed è un gol che avvicina la truppa alla meta. Ripresa, Ravenna non in amichevole anzi. Sabba di testa si divora un pari che meritandolo i ragazzi di Antonioli vanno a prendersi subito dopo con la giocatona al volo di Maistrello. Quello che succede altrove consiglia i protagonisti che far pari sia cosa buona e giusta. Bussaglia prova a esagerare e va alto, mentre all'ultimo respiro Papa da fuori rischia di spostare gli equilibri verso Ravenna.



Quel che conta che le due squadre si ritroveranno tra qualche mese, sempre in serie C.