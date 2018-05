La Roma blinda la Champions, Juve verso il 7° titolo consecutivo

Grazie al successo di ieri sera per 1-0 sul Cagliari, la Roma sale al terzo posto in classifica, a +2 dalla Lazio e a +4 dall'Inter blindando di fatto un posto in Champions quando mancano due giornate alla fine del campionato.

La sconfitta di ieri, invece, inguaia i sardi che ora sono al terzultimo posto e rischiano la retrocessione. Intanto la Juventus si avvicina al suo settimo scudetto consecutivo dopo il pari interno di ieri del Napoli contro il Torino.