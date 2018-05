Troppa Carrarese per la Pistoiese

La squadra di Silvio Baldini supera 5-0 quella di Paolo Indiani e sfiderà la Viterbese al al secondo turno.

Tutto facile per la Carrarese di Silvio Baldini che supera 5-0 la Pistoiese e passa il turno.



Pronti via e gli ospiti perdono Zullo per infortunio dopo appena un minuto di gioco. La resistenza della squadra di Paolo Indiani dura una ventina di minuti. Cais viene completamente placato in area di rigore da Mulas. Il giocatore della Carrarese termina a terra, il direttore di gara concede il penalty. Cais resta a terra, ci vogliono 5 minuti prima della ripresa del gioco con la trasformazione di Agyei. La partita diventa in discesa per i padroni di casa. Gli ospiti sono solo in una conclusione di Ferrari respinta da Borra. Sul cambio fronte la Carrarese raddoppia con Biasci che fa tutto da solo. Palla al piede punta la porta, poi esplode il tiro dalla distanza che supera ancora Zaccagno.



Prima della fine di tempo la Carrarese mette al sicuro il risultato con Tortori, che incrocia il tiro e batte il portiere della Pistoiese. All'intervallo è 3-0 per la squadra di Baldini. Nella ripresa è normale amministrazione con i padroni di casa che prima sfiorano il poker, poi lo trovano veramente con Foresta.



Sul cross dalla destra, la prima conclusione di Foresta è respinta da Zaccagno, che però non può fare nulla sulla ribattuta. Prima della fine c'è tempo anche per il 5-0 di Vassallo. Il numero 27 viene servito perfettamente in area di rigore e di prima intenzione mette la palla sotto l'incrocio dei pali.



La Carrarese vince 5-0 e nel secondo turno sfiderà la Viterbese in trasferta con l'obbligo di vincere per accedere alla fase nazionale. Il pari premierebbe la Viterbese per la miglior classifica.



Elia Gorini