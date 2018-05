Juventus conquista settimo scudetto consecutivo, Milan in Europa League

Settimo scudetto consecutivo per la Juventus, che dopo lo 0-0 di ieri all'Olimpico con la Roma ha conquistato il suo 34mo titolo di campione d'Italia. "Se non mi mandano via resto anche il prossimo anno", ha detto Allegri.



Il Napoli vince 2-0 in casa della Sampdoria; la Lazio pareggia 2-2 a Crotone. Atalanta-Milan 1-1, coi rossoneri che conquistano l'Europa League. Torino-Spal 2-1, Fiorentina-Cagliari 0-1, Bologna-Chievo 1-2, Verona-Udinese 0-1.