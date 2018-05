Mancini toglie i veti: "Voglio parlare con Mario Balotelli"

Ha firmato per due anni. E da l'idea di essere stato scelto perchè lui per primo ha scelto l'Italia. Idee chiare per Roberto Mancini neo C.T. e presentato oggi.



Dovrà ricostruire dalle fondamenta, spegnere le ceneri fumanti, suturare le ferite, guardare il mondiale dolorosamente dal divano e poi lavorare. Anche con cui Ventura aveva dimenticato fuori confine. Ad esempio Balotelli. Non dice come giocherà, vuole vedere e parlare con i calciatori. Ma vuole vincere. Mancini è C.T. per tornare a vincere. Lavorerà su base biennale e un buon Europeo farà valere automaticamente l'opzione per guidare l'Italia anche al Mondiale 2022.