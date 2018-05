Playoff Serie C: Filippo Berardi segna e la Juve Stabia avanza

L'attaccante della Nazionale sammarinese in gol nel 4-3 dei campani sulla Virtus Francavilla.

C'è lo zampino del nazionale sammarinese Filippo Berardi nel 4-3 con cui la Juve Stabia batte la Virtus Francavilla e accede alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Berardi ha siglato la rete del momentaneo 3-1 dei suoi al 72°, 8' dopo essere entrato in campo al posto di Melara: stop col destro e mancino a incrociare dal limite che fulmina Albertazzi. È il suo secondo gol con la maglia dei gialloblu di Castellammare: il primo l'aveva segnato in Coppa Italia contro il Bassano. La Juve Stabia s'è poi fatta rimontare, salvo poi imporsi grazie alla rete, all'88°, dell'ex Bologna Paponi. Il pari le sarebbe comunque stato sufficiente, in virtù del miglior piazzamento in regular season. E nel sorteggio del prossimo turno sarà testa di serie insieme a Pisa, Sambenedettese, Trapani e Alessandria.



Questi i risultati del secondo turno playoff (in grassetto le qualificate alla Fase Nazionale):



GRUPPO A

Monza-Piacenza 0-1

Viterbese-Carrarese 2-1



GRUPPO B

Reggiana-Bassano 1-0

AlbinoLeffe-FeralpiSalò 0-1



GRUPPO C

Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-3

Cosenza-Casertana 1-1