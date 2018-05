Il Cesena batte la Cremonese 1-0 e inizia la festa salvezza

Il Cesena fa suo il match contro la Cremonese e agguanta quella salvezza che i grigiorossi avevano festeggiato sette giorni fa dopo il successo sul Venezia. Decide un autogol di Renzetti una partita vera anche se avara di emozioni.



Un pari sarebbe stato risultato giusto, ma i romagnoli alla fine non hanno rubato nulla, premiato quel pizzico di voglia in più di provarci. La supremazia romagnola continua per tutto il primo tempo, Kupisz sulla destra continua fare ammattire Perrulli, mentre dall'altra parte Piccolo trova in Perticone un ostacolo difficile da superare.

Nella ripresa Castori gioca la carta Cacia al posto di uno spento Jallow. La partita sembra spegnersi fino al 23' quando l'ex Renzetti devia nella propria porta un tiro destinato fuori di Kupisz. La Cremonese prova a reagire , ma è Laribi a sfiorare l'incrocio con un bel tiro dal limite. E' l'ultimo sussulto prima degli inutili dieci minuti finali caratterizzati dalla ragnatela di passaggi a centrocampo.