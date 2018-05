Il Piacenza ribalta la Samb e sogna in grande

Il Piacenza va sotto, ma dopo aver visto le streghe la ribalta e ora a San Benedetto ci va con 2 risultati su 3. L'avvio è da brivido, Castellana respinge sulla linea un quasi gol degli ospiti che Moriero riporta al modulo pre Capuano. Occasioni di qua e di là. Romeo che fa saltare il Garilli con una fucilata che spacca l'incrocio. Partita piacevole e aperta, la Samb non si limita a contenere anzi: Fumagalli si supera su Gelonese, il rimbalzo pazzo lo addomestica Miracoli che porta in vantaggio i suoi. Piacenza che vede i titoli di coda della stagione, ma riemerge. Silva su punizione con Perina che peggio non si può riporta il pareggio a casa Franzini e il primo tempo presegue un colpo per parte: sul tentativo dalla parte opposta di Rapisarda c'è il bagher di Fumagalli in angolo. Angolo per angolo, arriva la rimonta, Pregretti la tocca e nel traffico Bini la accompagna in porta. Ora è Il Piacenza a comandare nel secondo tempo succede pochissimo tanto che vien da pensare che la Samb confidi nel ritorno e che al Piacenza vada bene l'idea di poter pareggiare al Riviera delle Palme. Va alto Corazza, mentre la telefonata di Patti trova Fumagalli a sorvegliare un 2-1 che lascia aperto un tranquillo mercoledi di paura.