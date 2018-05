Serie C: confermati Alfio Pelliccioni e Giuseppe Scienza al Monopoli

Il dirigente sammarinese è stato eletto anche miglior direttore sportivo della Serie C.

Prime conferme per la prossima stagione, Giuseppe Scienza ha rinnovato il contratto che lo legherà al Monopoli fino al 30 giugno 2019, con opzione per la stagione 2020. Insieme al tecnico è stato ufficializzato anche il rinnovo del direttore sportivo Alfio Pelliccioni. Il dirigente sammarinese è stato anche eletto come miglior direttore sportivo della Serie C. Alfio Pelliccioni ritirerà il premio a Puzzuoli.



e.g.