Serie C, stasera finisce il sogno di 5 squadre

E venne il giorno dei ritorni, la serata nella quale finisce il sogno di 5 squadre. E' ancora aperto su tutti i campi, socchiuso solo quello di Alessandria dove i grigi sono un pezzo in là. La vittoria in trasferta per 3-2 mettono la squadra di Marcolini in una posizione di vantaggio assoluto. Oltre ai grandi nomi e alla grande qualità c'è anche la possibilità di perdere con un gol di scarto per andare avanti. Ne consegue che per evitare il capolinea la Feralpi Salò è chiamata a qualcosa di più di un'impresa. Tutto incerto a Reggio Emilia perchè la partita di andata tra Juve Stabia e Reggiana chiusa 0-0 è come non si fosse giocata. I ragazzi di Eberini però possono, ammesso sia un vantaggio, giocare col conforto del doppio risultato. Partitone all'Arena Anconetani di Pisa, dove tutto lo stadio cercherà di spingere i nerazzurri alla vittoria, buona con qualsiasi punteggio per ribaltare una Viterbese che dopo l'1-0 dell'andata dovrà almeno pareggiare. A lungo vicino a una scoffita per 2-0 che lo avrebbe inguaiato eccome, il Trapani a Cosenza ha trovato il gol della bandiera che rischia di spostare gli equilibri. Gli isolani infatti sono a caccia della vittoria per ribaltare i rossazzurri. La squadra di Braglia è però in grande condizione e l'impresa non sarà facile. Come per la Sambenedettese che a Piacenza si è trovata in vantaggio e poi sotto, mostrando di poter comandare a lungo ma costretta ora all'inseguimento.