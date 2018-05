Mancini su Balotelli, non chiude a Buffon

Ufficializzate le date di EURO 2020: prenderà il via venerdì 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma con la gara inaugurale il primo Campionato Europeo itinerante della storia che per celebrare i 60 anni della competizione si giocherà in 12 diverse città del continente. Le date di tutte le partite del torneo sono state ufficializzate oggi in occasione della riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Kiev. Intanto Roberto Mancini ha diretto il primo allenamento e in conferenza stampa ha parlato di Balottelli e Buffon. Sentiamo