Serie C Play Off : i numeri di qualità del sammarinese Filippo Berardi non bastano alla Juve Stabia. Il pareggio premia la Reggiana

La Reggiana con grande fatica elimina la Juve Stabia grazie al miglior piazzamento in classifica. Titolare il sammarinese Filippo Berardi assoluto protagonista con alcuni numeri di altissima qualità



Oltre sei mila persone per il ritorno del terzo turno play off. All'andata il pareggio 0 a 0 consente alla Reggiana di giocare per due risultati su tre. La Juve Stabia del sammarinese Filippo Berardi in campo dal primo minuto ha un solo modo per andare avanti: vincere al Città del Tricolore.



Poco o nulla per una ventina di minuti poi scambio in velocità tra due uomini che sanno dare del tu al pallone come Carlini e Cesarini, il destro del fantasista finisce sopra la traversa. Insistono i granata Cesarini in mezzo, Manfrin raccoglie e va alla conclusione, Allevi respinge corto, Carlini dal limite e la sfera deviata sfiora il palo, solo angolo.



Dal corner, Altinier in tuffo Allievi tocca con il braccio per il direttore di gara tutto regolare. Sulle fasce la Regia ha una marcia in più, sull'ennesimo traversone svetta di testa Vignali, Branduani risponde e in due tempi neutralizza. Filippo Berardi riceve palla e punta l'area di rigore, in velocità ne salta uno, poi si incunea tra i due centrali, conclude, Facchin con la punta delle dita mette alto. Sarebbe stato un goal sul quale si sarebbero sprecati i paragoni.



Davvero in palla il sammarinese in questi play off, perchè guardate cosa si inventa poco dopo: protezione sulla palla lunga in uscita,spinta dell'avversario, Berardi resiste si gira e calcia in porta in una frazione di secondo, Facchin si allunga in angolo. Ripresa Juve Stabia in pressione Nava per Simeri che di testa da sotto misura non inquadra la porta, c'è una deviazione.



Dall'angolo lo stesso Simeri si fa perdonare girando in porta di testa. Ottimo terzo tempo, ma anche poco disturbo sull'attaccante. Minuto 70 Bovo perde la testa e si fa espellere : prima getta la palla verso Crialese poi non pago gli da anche una spinta sotto gli occhi dell'arbitro che non può fare altro che buttarlo fuori. Reggiana sotto in un goal e in 10.



Il demerito della Juve Stabia è quello di pensare forse di aver già chiuso il discorso ed invece Bastini con un grande colpo di testa punisce e riporta l'incontro in equilibrio. Anche il numero torna pari, quando Vicente a più riprese manda a quel paese l'arbitro, e Volpi di Arezzo gli mostra il rosso diretto. Finisce tutto in parità e la Reggiana passa il turno. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia, Reggiana – Juve Stabia 1-1.



L.G