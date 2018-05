L’Imolese batte il Forli per 1-0 goal di Garattoni e vince la post season



Per la squadra di Gadda ottime possibilità di ripescaggio in serie C . Grande paura per uno scontro di gioco tra Speziale e Ferretti con l’attaccante argentino dell’Imolese che per qualche secondo ha perso i sensi

Il gran caldo è il primo avversario per entrambe le squadre in questo derby di finale play off tra Imolese e Forli . Nonostante la temperatura gara dinamica fin dalle prime battute, Borelli riceve e carica un diagonale tra le braccia di Bianchini . Si vede il Forli punizione di Selvatico, ne Ferri Marino ne Speziale per il tap in sotto porta. Il pubblico gradisce alcune buonissime trame come quella di Speziale che si gira a beneficio di Ferri Marini, ma è solo angolo . Bene i galletti di Bettini in questa fase: Galeotti per Speziale palla in rete, tutto vanificato dalla posizione di Galeotti in partenza . Minuto 33 dall’angolo in favore dell’ Imolese saltano Speziale e Ferretti, impatto terrificante e’ immediata la sensazione di qualcosa di grave. Entrano velocemente i sanitari, Speziale sanguina vistosamente, Ferretti botta a tempia e zigomo perde i sensi. La partita riprenderà solo dopo 7 minuti e per fortuna turbante per Speziale, Ferretti è costretto a lasciare il campo ma lo fa con le sue gambe . Enorme spavento ma senza conseguenze. Al posto dell’attaccante Argentino dentro Pittarello . Ripresa forcing Imolese sul cross dalla destra Pittarello di testa tutto solo, Bianchini respinge con i piedi, Belcastro non trova la specchio a porta spalancata . Il Forli si fa infilare da una verticalizzazione dalle retrovie, Garattoni riceve, attende l’uscita di Bianchini e lo batte con il diagonale . Imolese avanti . Il pareggio sembra cosa fatta quando Felici batte una punizione, la sfera deviata dalla barriera non oltrepassa la linea per il grande intervento di Rossi . Di la Maioli su Pittarello palla - gambe l’arbitro concede il rigore : Pittarello rincorsa arzigogolata Bianchini respinge . Si tratta del quarto rigore parato da Bianchini in questo campionato. All’ultima azione colpo di testa di Ferri Marini, miracolo di Rossi, sfera che arriva a Selvatico sfera alta. Bella parità nel complesso. Finisce così a Imola, Imolese batte Forli 1-0



l.g.